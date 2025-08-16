«Un joueur de classe mondiale» à l’OM, les secrets d’un gros coup à 0€ !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier, à la surprise générale, l’OM avait réussi à attirer Adrien Rabiot. Un gros coup sportif, mais aussi économique puisque le Français était libre et n’a donc pas eu à débourser la moindre indemnité de transfert. A la manoeuvre pour faire signer Rabiot à Marseille, Medhi Benatia a d’ailleurs évoqué ce recrutement marseillais à 0€.

Etant donné son passé au PSG et son statut de star courtisée par les plus grands clubs européens, il semblait impossible de voir Adrien Rabiot à l’OM. Pourtant, il y a un an, l’international français décidait bel et bien de s’engager avec le club phocéen. Libre suite à son départ de la Juventus, il avait l’embarras du choix pour sa destination et malgré de prestigieux prétendants, Rabiot a donc choisi l’OM.

« C'était un travail de tout le club » Débarqué à l’OM, Adrien Rabiot a été convaincu par Medhi Benatia. Au micro de Ligue 1+, le directeur du football a d’ailleurs confié à propos de cette signature à 0€ : « Sur un joueur libre, comme ça a été le cas avec Adrien Rabiot l'année dernière qui est pour le coup un joueur de classe mondiale, avec le petit Riley et le petit Angel, c'était un travail de tout le club ».