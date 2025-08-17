Un joueur attaqué, l'OM réagit !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vendredi, l'OM a commencé sa saison par une défaite face au Stade Rennais. La rencontre était déjà animée avant de démarrer en raison de la présence de Valentin Rongier. L'ancien Marseillais a vécu une arrivé tumultueuse à Rennes en raison de ses anciens propos envers le club, lui qui a été formé au FC Nantes. Ciblé par le public, il a reçu le soutien de supporters qui n'ont pas oublié ses qualités.

Plus vraiment dans les plans de jeu de l'OM, Valentin Rongier a fini par quitter le club pour rejoindre Rennes. Hasard du calendrier, les deux équipes se retrouvaient pour lancer la nouvelle saison de Ligue 1. Rongier a été ciblé par des banderoles de la part d'une partie des supporters de son nouveau club, ce qui n'a pas semblé le perturber. Heureusement, il a pu compter sur les sifflets de supporters marseillais pour le soutenir. Une situation inédite.

Rongier attaqué à Rennes Formé au FC Nantes où il a débuté sa carrière professionnelle, Valentin Rongier a forcément développé une rivalité avec le Stade rennais. Avant de rejoindre l'OM, il avait tenu des propos très clairs concernant le club breton, assurant qu'il ne pourrait jamais le rejoindre. Une prise de parole qui n'a pas été oubliée par le le RCK, principal groupe de supporters rennais, vendredi soir. Au Roazhon Park, une banderole a été dévoilée. « Faire une Rongier (expr.) : jeter son honneur au caniveau, perdre toute crédibilité et respect pour sa propre personne » pouvait-on lire, comme si on ouvrait un dictionnaire.