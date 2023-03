Un incroyable retour prend forme au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Formé au PSG, Moussa Diaby avait été vendu en 2019 pour environ 15M€ au Bayer Leverkusen. Depuis, le jeune ailier s'est imposé en Bundesliga, mais il semble être tenté à l'idée de viser plus haut. Et parmi ses options, celle d'un retour au PSG sera sa priorité.

Durant l'été 2019, le PSG est confronté a plusieurs soucis économiques et décide donc de vendre plusieurs jeunes de son centre de formation y compris Christopher Nkunku et Moussa Diaby qui ont tous les deux rejoint la Bundesliga. Le premier cité va d'ailleurs rejoindre Chelsea cet été, tandis que le second pourrait bien quitter le Bayer Leverkusen.

Diaby prêt à revenir au PSG ?

C'est en tout cas ce que révèle Sky Allemagne qui assure que Moussa Diaby, sous contrat jusqu'en juin 2025, se poserait des questions sur son avenir, d'autant plus que le Bayer Leverkusen, neuvième de Bundesliga, est mal engagé pour décrocher une qualifications pour une Coupe d'Europe. Et le média ajoute que la priorité du jeune ailier français et de revenir au PSG si l'occasion se présente..

Leverkusen sait qu'il sera difficile de résister