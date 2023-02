Un gros problème est révélé à l’OM

Arnaud De Kanel

Après un mercato hivernal historique, l'OM a renoué avec le victoire en s'imposant à Nantes (0-2). Depuis quelques mois, tout va bien à Marseille et il est très compliqué de trouver quelconque problème dans la machine olympienne. Daniel Riolo lui, en a trouvé un. L'éditorialiste regrette que les joueurs ne s'inscrivent pas dans la durée à l'OM.

Pablo Longoria fait des miracles depuis qu'il a pris la présidence de l'Olympique de Marseille. Le dirigeant espagnol a récidivé en réalisant un mercato hivernal d'anthologie. Il fait oublier petit à petit l'ancienne direction, tant critiquée par les observateurs et les fans. Longoria est couvert de louanges partout où il passe mais une petite chose lui est reprochée par Daniel Riolo. Dans l' After Foot sur RMC , l'éditorialiste s'est expliqué.

Un joueur de l'OM boucle un transfert au Qatar https://t.co/OF6PO7VwpH pic.twitter.com/MNZBlxi24H — le10sport (@le10sport) February 2, 2023

«Les joueurs ne comptent plus rien»

« La tendance à l’OM qui peut être critiquable et qui est assez nouvelle dans le foot, c’est ‘les joueurs ne comptent plus rien’. Un joueur dans un club c’est une valeur économique mais c’est avant tout quelqu’un qui peut marquer l’histoire de ton club, créer un lien avec ton public etc… Là aujourd’hui les joueurs passent à l’OM mais ils ne deviennent pas Marseillais », déplore Daniel Riolo, pourtant grand admirateur de Pablo Longoria et de l'OM depuis le début de la saison.

«L’OM est une machine à laver»