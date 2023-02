«Le PSG dépense 200M€», l’OM lâche une grosse accusations

Arthur Montagne

Après un mercato d’hiver rondement mené et bouclé avec le plus gros transfert de son histoire, à savoir Vitinha, qui a débarqué pour 32M€, bonus compris, l’OM a désormais de grandes ambitions. Néanmoins, Igor Tudor n’est toujours pas convaincu de pouvoir rivaliser avec le PSG qui « dépense 200M€ sur des joueurs ».

Cet hiver, l'OM a réalisé un magnifique mercato en recrutant Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha. Le club phocéen semble désormais armé pour lutter face au PSG dans la course au titre. Mais après la victoire à Nantes (0-2), Igor Tudor estime ne pas pouvoir rivaliser avec les Parisiens.

L'info du jour pic.twitter.com/XmJfRupw7C — le10sport (@le10sport) February 1, 2023

Tudor valide le mercato de l'OM

« Quand vous menez 1-0 et que vous ratez les deux ou trois buts que l’on devait marquer, c’est difficile ensuite d’éviter de prendre un but en fin de match… On devait faire un match sérieux parce qu’ici ce n’est pas facile. J’ai apprécié le but d’Ounahi. On sait qu’il a ce talent. Il n’est bien sûr pas encore en forme physiquement et il doit s’adapter à notre façon de jouer », lance le coach de l'OM en conférence de presse avant de s'attarder sur la concurrence avec le PSG.

«On sait que dans ce championnat il y a Paris qui dépense 200M€ sur des joueurs»