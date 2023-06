Un gros nom fait saliver le PSG et l’OM, la guerre est déclarée

Pierrick Levallet

Désireux de renforcer son secteur offensif la saison prochaine, le PSG compte se montrer actif sur le mercato. Dans cette optique, Luis Campos penserait à Wilfried Zaha, en fin de contrat le 30 juin prochain. Toutefois, l'attaquant de 30 ans serait également dans le viseur de l'OM et d'autres clubs sur le mercato.

Après Marco Asensio, le PSG compterait poursuivre sur sa lancée. Le club de la capitale aurait prévue d’autres arrivées dans le secteur offensif, surtout avec l'incertitude autour de Kylian Mbappé. Dans cette optique, Luis Campos aurait coché le nom de Wilfried Zaha. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’attaquant est vu comme une opportunité de marché.

le PSG et l'OM se battent pour Zaha

Toutefois, le PSG ne serait pas seul sur ce dossier. Wilfried Zaha est également annoncé à l’OM depuis plusieurs semaines maintenant. Le club parisien et la formation olympienne se livreraient donc un bras de fer pour l’attaquant de Crystal Palace. Sa décision pour son avenir serait d’ailleurs attendue avec impatience en Angleterre.

D'autres clubs se tiennent à l'affût