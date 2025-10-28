Un grand nom revient à l'OM : Il balance !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour à l'OM l'été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang a dressé un premier bilan de son second passage à Marseille. Et l'international gabonais n'hésite pas à affirmer que le projet est aujourd'hui beaucoup plus stable aujourd'hui et que le jeu prôné par Roberto De Zerbi lui convient mieux.

L'été dernier, au cœur d'un mercato particulièrement agité, l'OM a notamment sauté sur l'opportunité qui s'est présentée avec Pierre-Emerick Aubameyang. Libéré de son contrat à Al-Qadsiah FC, le Gabonais a ainsi accepté de faire son grand retour à Marseille seulement un an après son départ. Et l'ancien joueur de l'ASSE a évoqué les principaux changements avec son premiers passage à l'OM.

Aubameyang évoque son retour à l'OM « Le contexte est différent. Le projet est plus stable aujourd’hui. À mon âge, il y a forcément des choses qui changent, surtout sur la récupération. Mais j’ai plus de facilité à m’adapter au style de jeu de Roberto De Zerbi. J’ai connu des coachs comme Arteta ou en Espagne où le jeu est très fluide, donc ça aide beaucoup », lâche-t-il lors de son passage en conférence de presse avant de poursuivre en évoquant ce qui était désormais plus difficile à son âge.