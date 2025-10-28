Un grand nom revient à l'OM : Il balance !

De retour à l'OM l'été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang a dressé un premier bilan de son second passage à Marseille. Et l'international gabonais n'hésite pas à affirmer que le projet est aujourd'hui beaucoup plus stable aujourd'hui et que le jeu prôné par Roberto De Zerbi lui convient mieux.
L'été dernier, au cœur d'un mercato particulièrement agité, l'OM a notamment sauté sur l'opportunité qui s'est présentée avec Pierre-Emerick Aubameyang. Libéré de son contrat à Al-Qadsiah FC, le Gabonais a ainsi accepté de faire son grand retour à Marseille seulement un an après son départ. Et l'ancien joueur de l'ASSE a évoqué les principaux changements avec son premiers passage à l'OM.
Aubameyang évoque son retour à l'OM
« Le contexte est différent. Le projet est plus stable aujourd’hui. À mon âge, il y a forcément des choses qui changent, surtout sur la récupération. Mais j’ai plus de facilité à m’adapter au style de jeu de Roberto De Zerbi. J’ai connu des coachs comme Arteta ou en Espagne où le jeu est très fluide, donc ça aide beaucoup », lâche-t-il lors de son passage en conférence de presse avant de poursuivre en évoquant ce qui était désormais plus difficile à son âge.
«Le projet est plus stable aujourd’hui»
« C’est la récupération, clairement. Quand on n’a plus 20 ans, le corps met plus de temps à se régénérer. Heureusement, en 2025, on a tous les moyens pour récupérer vite : les kinés, les machines, la science du sport. Ça change beaucoup de choses. Mais je reste jeune dans la tête, et c’est ce qui compte le plus », ajoute Pierre-Emerick Aubameyang.