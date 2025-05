Un grand attaquant poussé à l'OM par ses agents ?

Axel Cornic

Avec la qualification en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille va encore devoir renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi et c’est donc un mercato estival très agité qui s'annonce. Des grands noms sont déjà évoqués, avec l’attaquant qui pourrait bien venir d’un autre cador de Ligue 1.

Le plus dur commence. Si l'OM a explosé de bonheur en assurant sa place en Ligue des Champions la saison prochaine, il y a encore beaucoup de travail et trop peu de temps. Car il faudra construire un collectif solide et surtout, boucler quelques dossiers épineux avec l’avenir des stars de l’équipe.

Ou ira Jonathan David ?

Les spéculations ont déjà commencé à fuser autour de l’OM, avec notamment un nom bien connu évoqué pour l’attaque. Il s’agit de Jonathan David, en fin de contrat et qui a tout récemment annoncé son départ du LOSC. Mais nous vus avons révélé en exclusivité sur le10sport.com qu’il n’est pas une piste actuellement, puisqu’il ne souhaite pas rester en France et fait notamment l’objet d’un énorme intérêt du Napoli.

Coup de froid avec le Napoli !

Son avenir pourrait finalement être totalement relancé ! D’après les informations de Mediaset, les négociations avec le Napoli avanceraient pas à pas, mais elles pourraient bien tomber à l’eau à cause des agents de Jonathan David. Les commissions réclamées seraient beaucoup trop importantes et cela aurait notamment effrayé les dirigeants napolitains, qui gardent tout de même espoir de pouvoir faire évoluer la situation.