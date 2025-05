20M€ : Le PSG rate le transfert de l’année !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG a multiplié les pistes pour renforcer son effectif notamment dans le secteur défensif. Avant l'arrivée de Willian Pacho, le club parisien avait tenté de recruter Dean Huijsen valorisé à l'époque à 20M€. C'est finalement Bournemouth qui a raflé la mise et qui doit s'en frotte désormais les mains. Le jeune défenseur central a vu sa valeur exploser pour atteindre désormais 86,7M€. Le PSG a donc raté un très gros coup.

L'été dernier, le PSG souhaitait renforcer son secteur défensif en enrôlant notamment un joueur pour épauler Marquinhos. Dans cette optique, Willian Pacho a débarqué à Paris pour environ 40M€ en provenance de l'Eintracht Francfort. Mais avant cela, le PSG ciblait Dean Huijsen qui appartenait à la Juventus.

Dean Huijsen, l'énorme plus-value

Finalement, Dean Huijsen a rejoint Bournemouth pour environ 20M€ où il réalise une énorme saison. A tel point que sa valeur marchande a flambé. En effet, selon l'Observatoire du football CIES, le jeune défenseur central a connu une plus-value de 68,5M€ et serait aujourd'hui valorisé à 86,7M€. De quoi laisser des regrets au PSG qui est passé à côté de la deuxième plus grosse plus value derrière Kylian Mbappé. Libre l'été dernier, le joueur du Real Madrid est désormais valorisé 182,4M€.

Les 3 trois recrues du PSG ont flambé

Cependant, le PSG n'est pas en reste puisque ses trois recrues estivales ont connu une énorme plus-value. +41,2M€ pour Désiré Doué, désormais valorisé à 101,2M€, tandis que Joao Neves vaut désormais 110,4M€ après avoir vu sa valeur grimper de 40,5M€. Enfin, Willian Pacho est désormais valorisé à 64,3M€ après une plus-value de 19,3M€.