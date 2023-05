Un énorme projet va capoter au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que les négociations avec la Mairie de Paris pour le rachat du Parc des Princes semblent au point mort, le PSG continue de prospecter afin de trouver un nouveau stade. Un dossier a d'ailleurs été déposé pour le rachat du Stade de France. Mais le Qatar a également envisagé la possibilité de construire un nouveau stade dans l'hippodrome de Saint-Cloud. Une option rapidement écartée.

C'est le dossier brûlant du moment au PSG. Alors que la Mairie de Paris, par la voix d'Anne Hidlago, a annoncé que la vente du Parc des Princes n'était plus d'actualité, le club de la capitale se cherche un nouveau stade. L'option d'un déménagement au Stade de France a pris de l'ampleur compte du fait que le PSG a déposé un dossier pour racheter l'enceinte située à Saint-Denis, mais cette hypothèse est loin de faire l'unanimité. Par conséquent, le Qatar aurait sérieusement envisagé la possibilité de construire un nouveau stade à l'hippodrome de Saint-Cloud, situé à quelques pas du Parc des Princes. Mais d'après les informations du Figaro , cette option se heurte à de nombreux obstacles.

PSG : Galtier remobilise le vestiaire, c’est le fiasco total https://t.co/ETSCp4eZUN pic.twitter.com/8qeotll1Ci — le10sport (@le10sport) May 2, 2023

«Le PSG a vite compris que la construction d'un stade serait très compliquée» à Saint-Cloud

Ainsi, pour Le Figaro , une source proche du dossier assure que les négociations entre le PSG et France Galop, propriétaire de l'hippodrome, ont connu de nombreux problèmes. « De tels travaux impliqueraient très probablement des interruptions de courses. On ne fait pas passer des camions de chantier sur une piste en gazon extrêmement fragile même s'il y a un petit accès sous-terrain. Ce site a certes été une option mais jamais réellement un projet. Le PSG a vite compris que la construction d'un stade serait très compliquée et la discussion avec les propriétaires de l'hippodrome a été assez vite bordurée », assure cette source, laissant entendre que cette option est désormais abandonnée.

«Il faudrait alors envisager un stade semi-enterré»