Un duo de choc à l'OM, la grosse annonce de De Zerbi !

Depuis l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang à l'OM une question subsiste : quel sera son rôle à l'OM ? En effet, le Gabonais pourrait être la doublure d'Amine Gouiri qui a convaincu la saison passée après son transfert. Cependant, Roberto De Zerbi ouvre aussi la porte à ce que les deux soient alignés à la pointe de l'attaque pour former un redoutable duo.

Grâce un mercato très agité, Roberto De Zerbi aura l'embarras du choix pour compenser son secteur offensif. L'entraîneur de l'OM va notamment devoir trancher entre Pierre-Emerick Aubameyang, qui est revenu cet été à Marseille, et Amine Gouiri. Et après le doublé du Gabonais contre Aston Villa en préparation (3-1), Roberto De Zerbi n'a pas manqué d'expliquer que ses deux buteurs pouvaient jouer ensemble.

De Zerbi tease un duo Aubameyang-Gouiri « Oui, ils peuvent jouer ensemble, mais cette année il y aura peu d’occasions. Nous disputerons sûrement 43 ou 44 matchs, davantage si nous avançons en Coupe de France ou en Ligue des Champions », a-t-il promis en conférence de presse, avant de poursuivre.