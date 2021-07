Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Un gros départ est presque bouclé !

Publié le 28 juillet 2021 à 14h47 par La rédaction mis à jour le 28 juillet 2021 à 14h48

Prêté la saison dernière à Fulham, Joachim Andersen ne devrait pas rester à l'OL. Le Danois va très prochainement s'engager à Crystal Palace.

Acheté 24M€ en 2019 par l'OL, Joachim Andersen n'aura pas réussi à s'imposer à Lyon où il n'a disputé que 21 matches de championnat. L'international danois a été prêté à Fulham l'an passé où malgré des performances de meilleure facture, il n'a pu empêcher la relégation de son équipe. De retour à Lyon, avec qui il est lié jusqu'en 2024, Andersen ne va pas rester. Selon les informations de Fabrizio Romano, l'ancien défenseur de la Sampdoria devrait retourner en Angleterre, plus précisément à Crystal Palace. Le Danois a trouvé un accord, il ne reste plus que "de la paperasse" entre l'OL et le club de Premier League.