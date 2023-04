Un deal se prépare en secret, le PSG va halluciner

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi n’a visiblement toujours pas tranché pour son avenir. Mais une chose est sûre, un retour au FC Barcelone semble prendre forme. Le club blaugrana confirme même les contacts avec l’entourage de La Pulga. Le PSG pourrait donc perdre sa star argentine.

L'avenir de Lionel Messi devient un sujet brûlant pour le PSG. Et pour cause, son contrat s'achève dans trois mois, et plus le temps passe, plus l'hypothèse d'un départ prend de l'ampleur. Et du côté du FC Barcelone, l'idée d'un retour prend forme. Rafa Yuste a même confirmé les contacts avec l'entourage du joueur.

Le Barça confirme les discussions avec Messi

« Oui, nous sommes en contact avec l’entourage de Messi. Leo sait à quel point nous l'apprécions et j'aimerais qu'il revienne en raison de ce qu'il pourrait représenter au niveau sportif, social et économique. On espère trouver les bonnes conditions pour continuer son histoire ici », assure le vice-président du Barça, imité dans la foulée par Xavi.

Xavi rêve du retour de Messi