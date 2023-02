Un deal à 120M€ se prépare pour Benzema

Pierrick Levallet

À l'issue de la saison, Karim Benzema pourrait faire ses valises et quitter le Real Madrid. Le club madrilène n'a jamais caché son envie de le conserver, mais le dossier de sa prolongation n'avance plus vraiment. Par ailleurs, l'attaquant de 35 ans aurait des doutes sur son avenir, alors que l'Arabie Saoudite aurait dégainé une offre colossale pour le recruter.

Cette saison pourrait bien être la dernière que Karim Benzema vit sous les couleurs du Real Madrid. L’attaquant voit son contrat expirer en juin prochain et pour le moment, sa prolongation n’a toujours pas été officialisée. Les Merengue n’ont jamais caché leur désir de conserver leur star pour une saison supplémentaire. Cependant, Karim Benzema ne serait plus aussi certain qu’avant pour son futur.

La catastrophe évitée de justesse pour Benzema https://t.co/5Ka0dbBsfp pic.twitter.com/enaLnzhhS8 — le10sport (@le10sport) February 17, 2023

Benzema doute de son avenir au Real Madrid

À en croire les informations de Relevo , Karim Benzema aurait quelques doutes sur son avenir. L’incertitude autour de la continuité de Carlo Ancelotti, qu’il porte en haute estime, le ferait réfléchir pour la suite de sa carrière. En interne, certains le trouveraient même changé dans son attitude, proche de celle qu’avait Cristiano Ronaldo lors de sa dernière saison au Real Madrid. « Il a quelque chose en tête... » estimeraient quelques proches de Karim Benzema. Et cette chose pourrait bien être une proposition ahurissante pour son avenir.

L’Arabie Saoudite a un plan colossal pour le convaincre