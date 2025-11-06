Un crack volé au PSG : Le deal surprise annoncé à l’étranger !

Pierrick Levallet

Cette saison, le PSG a misé sur quelques jeunes pour compenser la grosse vague de blessures. Le club de la capitale a notamment lancé Mathis Jangeal dans le grand bain. En fin de contrat en juin prochain, le milieu offensif de 17 ans intéresserait toutefois une autre équipe sur le mercato. Et cette dernière chercherait un moyen de le voler aux Rouge-et-Bleu.

Avec la grosse vague de blessures qui a touché le PSG en début de saison, Luis Enrique a misé sur quelques jeunes pour compenser les nombreuses absences. Quentin Ndjantou semble être celui qui a le mieux tiré son épingle du jeu. Mais le technicien espagnol a également lancé Mathis Jangeal dans le grand bain.

Le PSG aimerait garder Jangeal Le milieu offensif de 17 ans a en effet eu droit à quelques minutes contre l’AJ Auxerre le 27 septembre dernier (victoire 2-0). Le PSG souhaiterait d’ailleurs faire signer un nouveau contrat à Mathis Jangeal, puisque son bail actuel expire en juin prochain. Mais le titi parisien aurait d’autres options sur le mercato.