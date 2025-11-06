Luis Enrique : Clash avec le PSG sur le mercato ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Nuno Mendes ont tous contracté une blessure pendant la défaite du PSG au Parc des princes face au Bayern Munich mardi pour le compte de la 4ème journée de saison régulière de Ligue des champions. Le Paris Saint-Germain va-t-il décider de recruter cet hiver en ce sens ? Un désaccord serait à signaler en interne.

Luis Enrique est le coach qui a offert la première Ligue des champions de l'histoire du PSG. De par sa gestion et ses restrictions sur le marché des transferts, le groupe parisien est très homogène et solide. Cependant, une cascade de blessures met en péril les projets à court terme d'Enrique. Et plus particulièrement celles de Nuno Mendes au genou et Achraf Hakimi à la cheville.

«En off, les dirigeants ne cachent pas qu'un ou deux renforts seraient les bienvenus» Luis Enrique va devoir composer sans ses deux latéraux titulaires pendant plusieurs semaines. Mais pas question de tout chambouler en recrutant à tout va cet hiver aux yeux de l'entraîneur du PSG. En coulisses, les dirigeants parisiens ne partageraient pas à 100% la vision d'Enrique cette fois-ci à l'approche du mercato hivernal comme affirmé par Fabrice Hawkins pendant l'émission Rothen s'enflamme ce jeudi. « Le PSG n'a pas prévu de recruter cet hiver. Pour Luis Enrique comme les dirigeants en public, cet effectif tient la route et que malgré les blessures, il y a des alternatives. En off, les dirigeants tiennent un discours différent et ne cachent pas qu'un ou deux renforts seraient les bienvenus. Certains postes posent question : en défense et en attaque notamment ».