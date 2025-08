Un crack recale le PSG et brise le silence !

A l’affût des jeunes talents européens, le Paris Saint-Germain a frappé un très gros coup avec João Neves, qui est devenu à seulement 20 ans l’un des milieux les plus suivis de sa génération. Et Luis Campos aurait pu faire coup double, puisqu’il était également sur les traces d’un tout jeune crack croate, qui a toutefois préféré d’autres options.

Il y a deux ans, le PSG a décidé de changer radicalement de fusil d’épaule pour son projet. Terminé l’empilement de stars comme avec Lionel Messi , Neymar et Kylian Mbappé , place plutôt à un collectif solide, surtout construit sur des jeunes talents à développer. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le succès est total…

On ne compte plus les jeunes cracks qui ont explosé au PSG récemment avec João Neves , Willian Pacho , Bradley Barcola ou encore Désiré Doué . Mais il y a également eu quelques échecs et c’est le cas de Martin Baturina , la nouvelle pépite de la formation du Dinamo Zagreb . Annoncé comme le nouveau Luka Modric , le milieu offensif de 22 ans a finalement décidé de rester dans son club formateur, avant de faire le grand saut en ce mercato estival… vers la Serie A !

« Je pense que ce club est une excellente opportunité de progresser »

Dans un entretien publié dans La Gazzetta dello Sport, il a expliqué son choix de snober le PSG ou encore l’Inter, pour signer avec l’ambitieuse équipe de Como. « Oui, il y a eu des offres, mais Cesc (Fabregas, don nouveau coach) m'a appelé et m'a présenté le projet, l'équipe et tout le reste, et j'ai adoré. Je pense que ce club est une excellente opportunité de progresser » a expliqué Baturina. « Les joueurs ici sont tous très forts et talentueux. Como est un club ambitieux où tout le monde veut progresser. À mesure que l'équipe progressera, je progresserai aussi ».