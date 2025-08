Bennacer - OM : Un contrat XXL a fuité dans la presse !

Axel Cornic

A l’Olympique de Marseille lors de la deuxième partie de saison, Ismaël Bennacer ne sait toujours pas où il jouera. L’international algérien est en effet reparti à l’AC Milan au terme de son prêt et si Roberto De Zerbi aimerait beaucoup le récupérer, les négociations sont devenues de plus en plus compliquées, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com.

Alors que Valentin Rongier ou encore Ismaël Koné sont partis en ce mercato, à Marseille on doit absolument renforcer un milieu de terrain très affaibli. Et quoi de mieux qu’un joueur qui connaît déjà le club, ainsi que les demandes de Roberto De Zerbi. Selon nos informations, l’OM tente de récupérer un certain Ismaël Bennacer, prêté en janvier dernier mais reparti depuis à l’AC Milan.

Coup dur pour l’OM Ça n’a pas très bien commencé, puisque la première offre marseillaise a été refusée. Et ça ne s’est pas vraiment arrangé au fil des semaines, avec la presse italienne qui annonce d’ailleurs un deuxième échec pour l’OM. Tuttosport annonce en effet que l’AC Milan aurait refusé une nouvelle offre marseillaise, qui comprenait notamment une prise en charge très importante du salaire de Bennacer. Pour ne rien arranger, un club saoudien aurait fait irruption dans ce dossier.