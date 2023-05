Un crack lâche de grandes annonces sur son retour au PSG

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG va devoir faire face à une avalanche de retours de joueurs prêtés. Parmi ces derniers, on retrouve le jeune espoir Édouard Michut (20 ans). Le milieu de terrain ne sera pas conservé par Sunderland malgré des prestations intéressantes en Championship. Mais pour le titi parisien, la décision de revenir à Paris était uniquement la sienne.

Régulièrement pointé du doigt ces dernières années pour la gestion de ses jeunes promesses, le PSG avait fait le choix de se séparer de plusieurs d’entre eux l’été dernier. Mais pas de n’importe quelle manière. En effet, Xavi Simons avait été cédé au PSV Eindovhen mais avec une clause de rachat, tandis qu’Édouard Michut lui, avait été prêté avec option d’achat à Sunderland, en deuxième division anglaise.

« C’est ma décision », Édouard Michut se livre sur son retour à venir au PSG

Mais alors que les Black Cats ont décidé de ne pas lever l’option d’achat évaluée à 2,5 M€ pour Édouard Michut, le jeune milieu de terrain s’est expliqué à ce sujet dans les colonnes de l’Équipe . « Pourquoi Sunderland n’a pas levé l’option d’achat ? Le club m'a proposé de rester. C'est ma décision de ne pas rester à Sunderland. On n'était pas d'accord sur certains points contractuels. Il y avait aussi quelques interrogations sur le schéma de jeu qui ne me convenait pas. Je suis plutôt un joueur qui touche entre 80 et 100 ballons par match, et dans ce schéma, je suis à 50-60 maximum. Dans mon style de jeu, j'ai besoin de toucher des ballons. Je remercie le président d'avoir compris mon choix de ne pas rester ».

Édouard Michut vers un nouveau départ cet été ?