Un crack éclipse Mbappé, le Real Madrid est aux anges !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si l’arrivée de Kylian Mbappé n'a pas encore été officialisée, celle d’Endrick est bien actée. Le Brésilien rejoindra la Casa Blanca cet été à sa majorité en provenance de Palmeiras, pour le plus grand bonheur des dirigeants merengue qui ont observé de près ses dernières prestations avec la sélection auriverde.

L’été s’annonce mouvementé au Real Madrid. Libre en fin de saison, Kylian Mbappé est attendu dans la capitale espagnole, mais un autre joueur fait déjà parler de lui en vue du mercato. A 17 ans, Endrick s’est d’ores et déjà engagé en faveur de la formation merengue et débarquera cet été à sa majorité. En attendant, l’attaquant auriverde s’est fait remarquer durant la trêve internationale, inscrivant ses deux premiers buts en autant d’apparitions sous le maillot jaune.

PSG - Real Madrid : Nouvelle guerre après Kylian Mbappé ! https://t.co/oNDZRSekoa pic.twitter.com/6lOVUlhPIz — le10sport (@le10sport) March 28, 2024

Endrick épate déjà le Real Madrid

Buteur face à l’Angleterre (1-0), Endrick a récidivé mardi contre l’Espagne (3-3), sur la pelouse du Santiago-Bernabéu, de quoi épater le Real Madrid qui n’a évidemment rien manqué des prestations de l’international brésilien. « Il a beaucoup de qualités », s’enflamme le club en privé, dans des propos relayés par OK Diario . Le média espagnol ajoute que les Merengue sont impressionnés par le niveau du joueur, d’ores et déjà dans les plans pour la saison prochaine. Endrick ne passera donc pas par le Castilla, l’équipe réserve, ou par un autre club sous la forme d’un prêt.

« J’espère qu’il continuera sur la bonne voie »