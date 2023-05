Un crack affole déjà la Ligue 1, le PSG peut frapper fort

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Ayman Kari fait partie des meilleurs joueurs formés au PSG ces dernières saisons. A 18 ans, le milieu a été prêté à Lorient pour découvrir la Ligue 1. Mais son avenir est déjà remis en question et pour le moment, Kari n’aurait pas encore décidé. Un retour à Paris est une possibilité.

L’hiver dernier, le PSG a prêté Ayman Kari à Lorient. En manque de temps de jeu à Paris, le milieu de terrain de 18 ans a préféré filer chez les Merlus pour découvrir la Ligue 1. Et Kari aura joué son premier match de championnat… contre le PSG. Entré en jeu à trois reprises, le Titi parisien a montré de belles choses.

Ayman Kari a plusieurs options

Prêté jusqu’à la fin de la saison à Lorient, Ayman Kari a la possibilité de rester un an de plus puisque son prêt est reconductible. Et pour le moment, son entourage ne semble pas avoir pris de décision pour son avenir.

Le PSG peut le récupérer