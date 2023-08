Un clash éclate à l’ASSE, la solution est trouvée sur le mercato

Alexis Brunet

L'ASSE a retrouvé le chemin de la Ligue 2, samedi 5 août, face à Grenoble. Les Verts ont chuté d'entrée, en s'inclinant à domicile sur le score de 0-1. En plus de la défaite, les dirigeants stéphanois doivent trouver une solution au dossier Niels Nkounkou. Le latéral veut rejoindre Francfort, et il semble prêt à aller au clash. L'ASSE essaye donc de lui trouver un remplaçant, et cela pourrait bien être Alex Bangura, international sierra-léonais.

L'objectif est clair pour l'ASSE, remonter en Ligue 1 dès cette saison. Les Verts font partie des favoris, mais cela ne sera pas facile tout de même. En atteste leur défaite lors de la première journée de Ligue 2 face à Grenoble. Un match qui s'est déroulé sans Niels Nkounkou.

Nkounkou veut rejoindre Francfort

Niels Nkounkou et l'ASSE sont entrés en clash depuis que le club du Forez a levé l'option d'achat du latéral contre son gré. Le joueur souhaite partir à Francfort, mais les Verts ont déjà refusé deux offres. Il y a de grandes chances toutefois pour que le Français découvre la Bundesliga cette saison.

Alex Bangura est ciblé