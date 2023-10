«Un choc», il raconte son transfert au PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Lors du mercato estival 2012, le PSG recrutait un jeune espoir italien qui s'est rapidement imposé comme une référence mondiale dans la capitale : un certain Marco Verratti. Et le milieu de terrain, transféré à Al-Arabi cet été, revient sur ce changement de monde avec cette arrivée au PSG à l'époque.

Un an après le rachat du PSG par le Qatar qui avait été acté en 2011, le club de la capitale s'était principalement tourné vers la Serie A pour son recrutement, en attirant des joueurs confirmés comme Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva, mais également des espoirs. C'est ainsi qu'un certain Marco Verratti, alors âgé de 19 ans, débarquait au PSG en provenance de Pescara pour 12M€, lui qui était présenté comme un milieu de terrain particulièrement prometteur. Et Verratti n'a pas mis longtemps avant de confirmer les nombreux espoirs placés en lui.

« Me retrouver ici avec de très grands joueurs... »

Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE jeudi, Marco Verratti s'est confié sans détour sur son arrivée au PSG en 2012 : « Jamais je n'aurais pensé faire une telle carrière. Je sortais de l'équipe de ma ville, en Serie B. Me retrouver ici avec de très grands joueurs a été un choc. Mais après, j'ai tout aimé. De la ville, du club. Je n'imaginais pas faire onze ans mais j'en suis fier. Je suis un affectif. Quand je suis bien quelque part, je fais tout pour rendre. C'était pareil quand j'étais petit : les grands clubs italiens me voulaient mais j'ai toujours eu envie de rester à Pescara », indique le milieu de terrain italien.

« Je me sentais un peu perdu »