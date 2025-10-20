Un champion du monde signe à l'OM : La surprise est totale !

Arrivé à l'OM dans les dernières heures du mercato, Benjamin Pavard s'est prononcé sur son intégration et l'accueil reçu à Marseille. Le champion du monde 2018 s'est d'ailleurs dit agréablement surpris par son intégration au sein du club phocéen.
Cet été, l'OM a été hyper actif pour renforcer son effectif jusque dans les dernières heures du mercato. C'est ainsi que Benjamin Pavard a été recruté sous la forme d'un prêt en provenance de l'Inter Milan. Et le champion du monde 2018 réalise un très bon début de saison notamment facilité par une excellente intégration. Ce qui n'a pas manqué de le surprendre agréablement.
Pavard agréablement surpris par l'accueil à l'OM
« Oui, franchement, dès le premier jour, j’ai été très bien accueilli. Que ce soit par le staff, par les joueurs, par la direction, par tout le monde. Je me suis tout de suite bien senti dans cette équipe. Et je pense que cela se retrouve dans mes performances, et aussi collectivement, car on a des résultats. Il y a une très bonne atmosphère ici. Et j’espère que cela va continuer ainsi. Mais je ne me fais pas de souci. Car on a des joueurs d’expérience, on a des joueurs un peu plus jeunes mais qui sont toujours là pour le collectif », assure-t-il dans une interview accordée à Ici Provence, avant de poursuivre.
«Dès le premier jour, j’ai été très bien accueilli»
« Je suis quelqu’un qui m’intègre plutôt facilement. Si je fais que des blagues ? Cela m’arrive. J’aime bien blaguer. On a une bonne équipe de blagueurs. Mais sur le terrain, on fait les choses sérieusement. Quand je suis arrivé ici, j’ai trouvé un club bien, un club familial. J’ai connu des gros clubs (le Bayern Munich et l’Inter Milan) et ce n’était pas forcément comme ça. Je ne dis pas quel club (sourire). Non, mais je me sens bien, ma femme et mes parents également ; Et c’est super important que ma famille se sente bien. Et je pense que cela se ressent sur le terrain », ajoute Benjamin Pavard.