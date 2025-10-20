Un champion du monde signe à l'OM : La surprise est totale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé à l'OM dans les dernières heures du mercato, Benjamin Pavard s'est prononcé sur son intégration et l'accueil reçu à Marseille. Le champion du monde 2018 s'est d'ailleurs dit agréablement surpris par son intégration au sein du club phocéen.

Cet été, l'OM a été hyper actif pour renforcer son effectif jusque dans les dernières heures du mercato. C'est ainsi que Benjamin Pavard a été recruté sous la forme d'un prêt en provenance de l'Inter Milan. Et le champion du monde 2018 réalise un très bon début de saison notamment facilité par une excellente intégration. Ce qui n'a pas manqué de le surprendre agréablement.

Pavard agréablement surpris par l'accueil à l'OM « Oui, franchement, dès le premier jour, j’ai été très bien accueilli. Que ce soit par le staff, par les joueurs, par la direction, par tout le monde. Je me suis tout de suite bien senti dans cette équipe. Et je pense que cela se retrouve dans mes performances, et aussi collectivement, car on a des résultats. Il y a une très bonne atmosphère ici. Et j’espère que cela va continuer ainsi. Mais je ne me fais pas de souci. Car on a des joueurs d’expérience, on a des joueurs un peu plus jeunes mais qui sont toujours là pour le collectif », assure-t-il dans une interview accordée à Ici Provence, avant de poursuivre.