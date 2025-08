Un champion du monde au RC Lens, c'est confirmé !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Révélée il y a quelques jours, la piste menant à Florian Thauvin s'est clairement accélérée ces dernières heures. Et pour cause, selon L'EQUIPE, le transfert du Champion du monde 2018 serait même bouclé. L'ancien joueur de l'OM devrait s'engager avec le RC Lens dans les prochaines heures. Le montant du transfert avoisinerait les 6M€.

Après s'être séparé de Will Still, remplacé par Pierre Sage, le RC Lens se lance dans une nouvelle ère et continue de peaufiner son effectif. Après avoir levé les options d'achat de Martin Satriano et de Jeremy Agbonifo, les Sang-et-Or ont recruté Samson Baidoo en provenance du RB Salzbourg, ou encore Mathieu Udol qui débarque du FC Metz pour 3,5M€. Dans les buts, c'est le jeune Robin Risser qui a été choisi tandis que Saud Abdulhamid animera le couloir droit dans un rôle de piston, prêté par l'AS Roma.