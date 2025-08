Transferts - RC Lens : Un champion du monde veut signer !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Voilà un retour qui peut surprendre. Quatre ans après son départ de l'OM, Florian Thauvin serait proche d'un retour en Ligue 1. Actuellement sous contrat à l'Udinese, le champion du monde 2018 aurait donné son accord pour rejoindre le RC Lens. « Une très bonne idée » selon le chroniqueur Walid Acherchour.

« Il y a une volonté de la direction sportive lensoise de faire revenir en Ligue 1 le champion du monde 2018 qui est sous contrat à l'Udinese jusqu'en 2026. L'idée des dirigeants est de le ramener, de pouvoir faire profiter les plus jeunes de son expérience, de son talent aussi avec 25 matchs la saison passée et 8 buts. Ce n'est pas encore fait, c'est loin d'être fait et il y a encore des négociations. Lui veut venir, c'est une donnée importante, il veut jouer à Lens. Entre clubs, ça discute, mais rien n'est fait » a confié le journaliste sur le plateau de l’After Foot.

Le coup surprise du RC Lens ?

De son côté, Walid Acherchour est emballé par le profil de Thauvin. « Très bonne idée à l'échelle de Lens. Le club essaie de se restructurer avec des jeunes joueurs, avec Pierre Sage en serrant un peu la ceinture. Jean-Louis Leca expliquait vouloir revenir à l'ancien Lens, mais aimerait bien avoir un coup à la Seko Fofana que Ghisolfi avait fait à l'époque. Ça rentre totalement dans ça Florian Thauvin avec en plus le système de jeu pourrait totalement lui convenir parce que Pierre Sage veut jouer en 3-4-1-2. C'est un buteur, il sent le but et a un bon état d'esprit, ça a tout de la très bonne idée pour Lens » a confié le chroniqueur ce dimanche.