Trahison au RC Lens, il répond !

Après avoir quitté de façon brutale le RC Lens, seulement une saison après son arrivée, Will Still a rejoint très rapidement Southampton en Championship. Un choix qui a été vivement critiqué par les supporters lensois qui ont reproché au technicien anglo-belge d’avoir trahi le club pour rejoindre l’Angleterre. Mais il a tenu à répondre à ces accusations.

Will Still sort du silence après son départ du RC Lens « J’ai quitté Lens pour des raisons personnelles, mais aussi professionnelles. J’ai fait le travail qu’on attendait de moi, dans des conditions parfois très compliquées. Et j’ai retrouvé un club dans la semaine, certes, mais ce n’était pas prémédité. On préfère croire que tout était déjà ficelé, mais ce n’est pas le cas », assure-t-il dans une interview accordée à La Voix Du Nord, avant de poursuivre.