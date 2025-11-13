Un champion du monde au PSG : Le transfert parfait annoncé ?

Pierrick Levallet

Le PSG aimerait bien offrir une nouvelle option à Luis Enrique en attaque. Et le club de la capitale ne serait pas non plus contre frapper un grand coup sur le mercato. Les Rouge-et-Bleu seraient ainsi intéressés par les services de Julian Alvarez. Le champion du monde 2022 serait toutefois convoité par d’autres équipes. La destination idéale pour l’attaquant de 25 ans semble même avoir été déterminée.

«Le Barça semble être l’option idéale pour lui» « Alvarez s’est discrètement révélé comme l’un des meilleurs attaquants en Europe. Il a été très bon avec l’Atlético, merveilleux même, mais des intermédiaires ont indiqué qu’il considérait ses options. Si le Barça semble être l’option idéale pour lui, le PSG et Chelsea garderaient un œil attentif sur la situation. On m’a dit que le Barça et le PSG plaisaient à Alvarez, mais il ne faut pas exclure un départ à Londres avec Chelsea » a ainsi expliqué le journaliste Graeme Bailey pour The Chelsea Chronicle.