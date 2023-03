Un champion du monde arrive à Marseille, l'OM s'enflamme

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces dernières heures, le passage de Lilian Thuram à la Commanderie n'est pas passé inaperçu. Et pour cause, le Champion du monde 1998 s'est entretenu avec Igor Tudor à Marseille. Et il n'en fallait pas plus pour faire faire naître la rumeur d'une arrivée de Marcus Thuram à l'OM.

Rares sont les anciens footballeurs de très haut niveau qui peuvent se targuer d'avoir une descendance aussi prometteuse. C'est le cas de Lilian Thuram qui voit Marcus et Khephren gravir les échelons dans le monde du football au point d'être tout les deux convoqués en équipe de France. Par conséquent, lorsque le champion du monde 1998 est aperçu à Marseille, les fans de l'OM se prennent à rêver.

Lilian Thuram affole les supporters de l'OM

En effet, comme le relate RMC Sport , Lilian Thuram a été aperçu à la Commanderie mardi par certains supporters de l'OM ce qui a fait naître la rumeur d'un intérêt pour Marcus Thuram. En fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach, l'ancien attaquant de Guingamp va s'engager libre dans un nouveau club cet été.

Une rumeur qui amuse l'OM