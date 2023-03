Mbappé attend du lourd au PSG, qui faut-il recruter en priorité ? 

La rédaction

Suite à l’élimination en Ligue des Champions, le PSG s’est déjà tourné vers la saison prochaine. Afin de revenir plus fort, le club de la capitale devrait chercher à se reconstruire cet été. L’idée serait de bâtir autour de Kylian Mbappé et de lui offrir de gros renforts. Plusieurs noms commencent d’ailleurs déjà à circuler. Mais quelle doit être la priorité du PSG ?

L’été promet d’être agité au PSG. En effet, après le nouveau fiasco en Ligue des Champions, du mouvement est annoncé dans le sens des départs, mais surtout dans le sens des arrivées. Le club de la capitale va chercher à se renforcer et entourer au mieux Kylian Mbappé, tout en lui donnant des éléments pour le convaincre de rester au PSG. Reste maintenant à savoir qui viendra rejoindre Mbappé à Paris…

PSG : A l’origine de son transfert, il fait une grande annonce sur Neymar https://t.co/1KHu2kP4CS pic.twitter.com/LYNow1jkQc — le10sport (@le10sport) March 15, 2023

Ils sont appréciés par Mbappé

Il y a certains joueurs que Kylian Mbappé apprécie et que le PSG ferait bien de recruter. Le club de la capitale serait ainsi sur les traces de Bernardo Silva (Manchester City) ainsi que Marcus Rashford (Manchester United). Alors que Mbappé ne dirait pas non pour évoluer avec eux à Paris, Luis Campos va devoir trouver une solution pour débloquer un transfert… ou non.

Les idées du PSG

Mais le PSG ne manque pas d’idées pour tenter de combler Kylian Mbappé offensivement. Randal Kolo Muani (Francfort) et Marcus Thuram, en fin de contrat à Mönchengladbach, pourraient retrouver le crack de Bondy ailleurs qu’en équipe de France. Et ce n’est pas tout puisque Gonçalo Ramos (Benfica), Victor Osimhen (Naples), Rafael Leao (Milan AC) ou encore Harry Kane (Tottenham) sont aussi associés au PSG…



Alors, qui doit recruter le PSG ?