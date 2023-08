Un buteur décide de recaler le PSG et explique pourquoi

Thibault Morlain

Le PSG toucherait enfin au but dans sa quête d’un numéro 9. En effet, d’ici peu, c’est Gonçalo Ramos qui devrait visiblement s’engager avec le club de la capitale. Récemment, Paris avait pourtant fait le forcing pour le Danois Rasmus Hojlund. Mais voilà qu’il a filé sous le nez du PSG, refusant les avances parisiennes. Ce samedi, il s’est officiellement engagé avec Manchester United. Et suite à son transfert, il a pris la parole pour justifier son choix.

Recruter un buteur était l’une des grandes priorités du PSG en ce mercato estivale. De nombreux noms ont alors été annoncés et l’heureux élu va visiblement se nommer Gonçalo Ramos. Aujourd’hui au Benfica, l’international portugais pourrait s’engager dans les prochains jours avec le PSG. La fin d’un feuilleton qui a vu les Parisiens essuyer différents échos. Ça a notamment été le cas avec Rasmus Hojlund. Révélé la saison dernière à l’Atalanta Bergame, le Danois était très apprécié par les champions de France. Tout a été fait pour le convaincre de rejoindre le PSG. En vain. Déterminé à jouer pour Manchester United, Hojlund s’est engagé ce samedi avec les Red Devils.

« Je suis vraiment excité par cette opportunité de faire de ce rêve une réalité »

L’officialisation est tombée, Rasmus Hojlund est un nouveau joueur de Manchester United. Et dans le communiqué des Red Devils, le Danois a expliqué à quel point il voulait rejoindre Old Trafford afin de réaliser son rêve : « Ce n’est pas un secret que j’étais fan de ce grand club depuis que je suis tout jeune et j’ai rêvé de pouvoir entrer à Old Trafford en tant que joueur de Manchester United. Je suis vraiment excité par cette opportunité de faire de ce rêve une réalité. Je suis déterminé rendre la confiance accordée par le club. C’est encore tôt dans ma carrière, mais je sais que je suis prêt pour franchir cette étape et jouer avec ces joueurs de classe mondiale ».

