Un Ballon d’Or à l’OM : La signature de «rêve» !

Pierrick Levallet

L’OM a officialisé sa sixième recrue de l’été : Timothy Weah ! Le joueur de 25 ans a débarqué en prêt avec obligation d’achat en provenance de la Juventus. L’international américain a d’ailleurs livré les coulisses de sa signature au sein du club phocéen, expliquant que son père George Weah avait motivé son choix de rejoindre la formation olympienne.

C’est la folie à l’OM sur le mercato ! Afin d’offrir à Roberto De Zerbi un effectif à la hauteur de la Ligue des champions, les dirigeants olympiens se montrent très actifs sur le marché des transferts. Le club phocéen vient d’ailleurs d’officialiser sa sixième recrue de l’été. Après Pierre-Emerick Aubameyang, Angel Gomes, Facundo Medina, Igor Paixao et CJ Egan-Riley, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont mis la main sur Timothy Weah.

Timothy Weah débarque à l'OM ! L’international américain est arrivé en prêt avec obligation d’achat en provenance de la Juventus. Le joueur de 25 ans, formé au PSG, a d’ailleurs livré sa première conférence de presse ce jeudi soir. Et il n’a pas manqué d’avouer que son père George Weah, sacré Ballon d’Or en 1995, avait grandement motivé son choix de rejoindre l’OM.