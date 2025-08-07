Kolo Muani : Le PSG s’est fait avoir à son propre jeu !

Alexis Brunet

Depuis maintenant plusieurs mois, le PSG tente de se débarrasser de Randal Kolo Muani. La Juventus de Turin fait partie des formations intéressées par le Français et un accord serait sur le point d’être trouvé. Le champion de France voulait profiter des différents intérêts pour faire grimper le prix de l’attaquant, mais il a finalement dû se résoudre à changer sa stratégie. Explication.

Où évoluera Randal Kolo Muani la saison prochaine ? Pour le moment, le Français est toujours un joueur du PSG, mais cela pourrait bientôt changer. En effet, le club de la capitale négocie depuis plusieurs semaines avec la Juventus de Turin et un accord devrait bientôt tomber entre les deux formations.

Le PSG a dû revoir ses prétentions à la baisse pour Kolo Muani D’après les informations dévoilées par Tuttosport ce jeudi, la Juventus de Turin serait donc toute proche de faire revenir Randal Kolo Muani dans son groupe. Un prêt payant de 10M€ est évoqué, avec une option d’achat de l’ordre de 35M€ plus des bonus. Initialement, le PSG souhaitait obtenir plus pour son attaquant, en se servant de l’intérêt d’autres formations pour l'international français, mais ces dernières ont finalement avancé sur d’autres pistes, ce qui a forcé le champion de France à ne pas se montrer trop gourmand.