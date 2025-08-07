Kolo Muani : Le PSG s’est fait avoir à son propre jeu !

Depuis maintenant plusieurs mois, le PSG tente de se débarrasser de Randal Kolo Muani. La Juventus de Turin fait partie des formations intéressées par le Français et un accord serait sur le point d’être trouvé. Le champion de France voulait profiter des différents intérêts pour faire grimper le prix de l’attaquant, mais il a finalement dû se résoudre à changer sa stratégie. Explication.
Où évoluera Randal Kolo Muani la saison prochaine ? Pour le moment, le Français est toujours un joueur du PSG, mais cela pourrait bientôt changer. En effet, le club de la capitale négocie depuis plusieurs semaines avec la Juventus de Turin et un accord devrait bientôt tomber entre les deux formations.
Le PSG a dû revoir ses prétentions à la baisse pour Kolo Muani
D’après les informations dévoilées par Tuttosport ce jeudi, la Juventus de Turin serait donc toute proche de faire revenir Randal Kolo Muani dans son groupe. Un prêt payant de 10M€ est évoqué, avec une option d’achat de l’ordre de 35M€ plus des bonus. Initialement, le PSG souhaitait obtenir plus pour son attaquant, en se servant de l’intérêt d’autres formations pour l'international français, mais ces dernières ont finalement avancé sur d’autres pistes, ce qui a forcé le champion de France à ne pas se montrer trop gourmand.
Le PSG touche au but aussi pour Zabarnyi
Le PSG devrait donc se séparer de Randal Kolo Muani prochainement, mais il pourrait aussi boucler enfin un transfert. En effet, le champion de France aurait trouvé un accord avec Bournemouth pour l’arrivée tant attendue d’Illya Zabarnyi. L’international ukrainien devrait être acheté par Paris contre un chèque de 63M€ plus des bonus. Par la suite, Luis Campos pourrait faire coup double, puisqu’il est également en négociations avec le LOSC pour Lucas Chevalier, qui a déjà donné son accord pour rejoindre le champion d’Europe cet été. Toutefois, Lille souhaite d’abord trouver son remplaçant avant de le laisser filer.