Un ancien du PSG à l'OM, le transfert est bouclé !

Passé par le Paris Saint-Germain et le LOSC, Timothy Weah pourrait faire son retour en Ligue 1 lors de ce mercato estival. Son nom est lié à l’Olympique de Marseille depuis quelques semaines, avec Pablo Longoria qui entretiendrait d’excellentes relations avec les dirigeants de la Juventus, club de l’international américain.

Nous ne sommes plus qu’à quelques semaines du début de la saison en Ligue 1 et il reste encore beaucoup de travail à l'OM. Medhi Benatia comme Pablo Longoria doivent régler quelques chantiers importants et après avoir notamment recruté Facundo Medina au RC Lens, ils pourraient frapper un autre coup en Serie A.