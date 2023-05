Un ancien crack va rendre un gros service à l’OM

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Considéré comme l’une des plus grosses promesses du centre de formation de l’OM, Maxime Lopez avait montré de très belles choses pour ses débuts. Mais après une période compliquée, le milieu français a décidé de rejoindre Sassuolo. Trois ans plus tard, Lopez a pris de l’envergure et pense à un départ cet été. Son transfert, qui pourrait atteindre 20M€, rapportera un peu d’argent à son club formateur.

En 2020, après avoir joué 150 matchs sous les couleurs de l’OM, son club formateur, Maxime Lopez décidait de quitter sa ville natale. Le milieu de terrain français a pris la direction de Sassuolo afin de donner un nouvel élan à sa carrière, lui qui avait perdu sa place de titulaire à dans l’OM version André Villas-Boas. Pari réussi puisque Maxime Lopez est devenu l’un des milieux de terrain les plus performants de Serie A.

Maxime Lopez a la cote sur le mercato

A tel point que Lopez attise les convoitises de certaines écuries plus huppées. L’hiver dernier, Brighton était venu aux renseignements, l’ancien de l’OM aurait pu retrouver Roberto De Zerbi, son entraîneur à Sassuolo. « C’est un club familial, il y a une bonne ambiance. Maintenant il faut être ambitieux. (…) On a des belles choses à aller chercher », expliquait Maxime Lopez dans Le Club des 5 , conscient qu’il peut viser plus haut que Sassuolo. Cela tombe bien, les prétendants sont nombreux.

L’OM récupérera une partie du transfert