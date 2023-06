Trois transferts déjà annoncés à l'OM ?

Axel Cornic

Les étés se suivent et se ressemblent à l’Olympique de Marseille, où Pablo Longoria va une nouvelle fois devoir gérer un changement de taille. Lors du dernier mercato plus d’une quinzaine de nouveaux visages avaient débarqués et le scénario pourrait être le même, surtout avec le départ annoncé d’Igor Tudor qui pourrait redistribuer les cartes pour certains.

Ancien recruteur et directeur sportif, Pablo Longoria est un homme de mercato. Ainsi, même sa fonction de président à l’OM ne peut l’empêcher de mettre les mains dans le cambouis, bien aidé par son bras droit Javier Ribalta. Et beaucoup de travail se profile cet été...

L’OM a trouvé son Mbappé, une offre colossale va partir https://t.co/uOrIUH01EV pic.twitter.com/D5dnnsHPm6 — le10sport (@le10sport) June 2, 2023

Un défenseur central, un latéral gauche... et au moins un milieu offensif ?

D’après les informations de L’Equipe , l’OM semble viser trois postes à renforcer en priorité en ce mercato estival. Il s’agirait de celui de défenseur central, de latéral gauche et de milieu offensif. A noter que si pour les deux premiers un seul coup pourrait suffire, le dernier pourrait demander plus d’efforts.

Alexis Sanchez met un stop à l’OM