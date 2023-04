Tremblement de terre en Italie, le mercato du PSG est chamboulé

Axel Cornic

Ce jeudi 20 avril était très attendu en Italie, puisque la Juventus devait recevoir le verdict final de la Collège de garantie du Comité olympique italien concernant des transferts jugés douteux. Finalement, la pénalité de -15 points a été suspendue en attendant un nouveau jugement et les Bianconeri se retrouvent donc sur le podium de Serie A... ce qui pourrait avoir des répercussions sur les plans du Paris Saint-Germain.

Le 19 avril était une date marquée d’une croix rouge en Italie. Ce mercredi devait en effet tomber la décision du Collège de garantie du Comité olympique italien concernant les -15 points infligés à la Juventus en Serie A, à cause d’opérations jugées frauduleuses sur le marché des transferts. Un verdict qui a finalement glissé à ce jeudi...

La Juventus récupère 15 points en Serie A

Le suspens était à son paroxysme don ce jeudi et finalement le CONI a annoncé la suspension de la pénalité infligée à la Juventus. Ainsi, le club turinois retrouve le podium de la Serie A en récupérant les 15 points qui lui ont été enlevés et se place donc troisième, derrière la Lazio et le Napoli. Une décision forte, puisque cela change du tout au tout le mercato des Bianconeri ... mais également celui du PSG !

Rabiot finalement prêt à prolonger ?

C’est le cas avec Adrien Rabiot, en fin de contrat et annoncé de retour dans son club formateur cet été. « Je veux jouer à un haut niveau, donc la Ligue des champions est importante et nous pouvons l’atteindre avec la Ligue Europa ou le championnat. Ce sera un point important pour mon avenir » avait annoncé l’international français au micro de DAZN , en mars dernier.

Zidane, plus tenté que jamais

Mais ce retour de la Juventus sur le podium de la Serie A pourrait également venir gêner le PSG sur un autre dossier chaud : celui concernant Zinédine Zidane. Sans emploi depuis presque deux ans, le technicien français est l’un des grands objectifs des propriétaires parisiens. Pourtant, il a toujours assuré vouloir revenir dans son ancien club de la Juventus et avec une qualification en Ligue des Champion à nouveau possible, il pourrait bien devenir une piste très chaude du côté de Turin.