Surprise, le PSG veut boucler un autre retour

Axel Cornic

Ces dernières années, peu de joueurs formés au Paris Saint-Germain ont su s’y imposer et ont donc dû s’exiler pour exister. Nombreux ont connu le succès ailleurs et désormais, le club de la capitale semble nourrir des gros regrets et pourrait bien tout faire pour les récupérer, comme c’est le cas avec Moussa Diaby du Bayer Leverkusen.

Le mercato sera très animé pour le PSG, qui devra se battre sur tous les fronts. Car s’il souhaite recruter, le club de la capitale devra se débarrasser des indésirables partis en prêt, qui devraient faire leur retour. C’est notamment le cas de Leandro Paredes ou encore Mauro Icardi, dont les ventes pourraient offrir une plus grande marge de manœuvre à Luis Campos.

Le PSG souhaiterait récupérer Adrien Rabiot

Car au PSG on a des grands projets pour l’été et cela pourrait notamment passer par le retour d’anciens talents du centre de formation. L’exemple parfait n’est autre qu’Adrien Rabiot, qui réalise la meilleure saison de sa carrière à la Juventus et qui e devenu une valeur sûre de l’équipe e France. Son contrat se termine en juin prochain et le PSG pourrait donc le récupérer sans débourser le moindre sou en indemnité de transfert. A noter que tout récemment, le milieu de 28 ans a laissé planer le doute sur son avenir à la Juve en déclarant : « Je ne sais pas si je vais signer un nouveau contrat et rester ici. J’attends toujours de discuter avec le club ».

Et Moussa Diaby aussi !