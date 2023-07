Transferts : Le PSG dégaine, une terrible condition est fixée

Amadou Diawara

Le PSG et Manchester United seraient à la lutte pour boucler le transfert de Rasmus Hojlund. Et malheureusement pour le club de la capitale, le buteur de l'Atalanta aurait décidé de rejoindre les Red Devils. Toutefois, si la Dea et Manchester United ne parviennent pas à trouver un accord, Rasmus Hojlund pourrait se tourner vers le PSG.

Après avoir recruté Marco Asensio, Lucas Hernandez, Kang-In Lee, Cher Ndour, Milan Skriniar et Manuel Ugarte, le PSG serait déterminé à boucler la signature d'un nouveau numéro 9. Pour ce faire, le club de la capitale aurait inscrit le nom de Rasmus Hojlund sur ses tablettes. D'ailleurs, Luis Campos serait déjà passé à l'offensive pour l'attaquant de l'Atalanta.

Hojlund ne va pas trahir Manchester United

D'après les informations de L'Equipe , le PSG aurait dégainé une offre d'environ 50M€ pour finaliser le transfert de Rasmus Hojlund (20 ans) cet été. Toutefois, le crack de l'Atalanta n'aurait d'yeux que pour Manchester United actuellement.

Transfert : Le PSG se prend un gros râteau sur le mercato ! https://t.co/cBdCcDaTAX pic.twitter.com/FcnlrogT3d — le10sport (@le10sport) July 27, 2023

Hojlund signera au PSG si...