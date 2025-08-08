Transferts : Un joueur «important» s’annonce à l’OM !

Pierrick Levallet

L’OM tient sa sixième recrue de l’été ! Le club phocéen a officialisé l’arrivée de Timothy Weah en prêt assorti d’une obligation d’achat en provenance de la Juventus. L’international américain a débarqué sur la Canebière avec un objectif clair en tête : se montrer sous son meilleur visage en vue de la Coupe du monde 2026.

L’OM se montre particulièrement actif sur le mercato. Avec la Ligue des champions à jouer cette saison, le club phocéen veut se construire un effectif en conséquence. Pablo Longoria et Medhi Benatia viennent d’ailleurs d’offrir une sixième recrue à Roberto De Zerbi : Timothy Weah. Formé au PSG, l’international américain débarque en prêt avec obligation d’achat en provenance de la Juventus. Le joueur de 25 ans arrive d’ailleurs au sein de la formation olympienne avec un objectif très clair.

«Je dois faire une grosse saison ici» « Mes objectifs sont aussi tournés vers la sélection, surtout avec la Coupe du Monde qui arrive... et qui aura lieu chez moi. Aujourd’hui, je suis un joueur important pour mon équipe nationale, donc je dois faire une grosse saison ici pour être prêt. Avec la grâce de Dieu, j’espère disputer ma deuxième Coupe du Monde. C’est clairement mon objectif » a confié Timothy Weah en conférence de presse ce jeudi soir.