Transferts : Un joueur de l'ASSE sur le départ ?

Alexis Brunet

L'ASSE est actuellement quatorzième de Ligue 2, avec seulement quatre points pris, en quatre journées. Pourtant l'objectif des Verts est de remonter dès cette saison en Ligue 1. Cela va être compliqué vu la concurrence, mais encore plus si Saint-Étienne perd certains de ses joueurs. C'est justement le cas de Thomas Monconduit, qui est courtisé par Angers.

L'ASSE fait partie des favoris pour l'accession à la Ligue 1 à la fin de la saison. Mais les Verts ne sont pas tout seuls, car les Girondins de Bordeaux, Caen, Amiens ou bien Grenoble ont aussi comme objectif de retrouver l'élite du football français.

Thomas Monconduit est pisté par Angers

Il ne faudra aussi pas oublier Angers pour la course à la montée. Les Angevins sont descendus l'année dernière, et ils espèrent retrouver l'élite rapidement. Justement, d'après les informations de Foot Mercato , le SCO pisterait le milieu de terrain de l'ASSE, Thomas Monconduit. Il n'est pas certain que Saint-Étienne cède son joueur à un concurrent direct, d'autant plus que le Français a été titularisé à trois reprises depuis le début de saison.

Un départ à 0€, il craint le pire pour l'ASSE https://t.co/Abk9Hahoms pic.twitter.com/NJfn4g3kQp — le10sport (@le10sport) August 28, 2023

Niels Nkounkou est toujours Stéphanois

En plus du dossier Thomas Monconduit, l'ASSE va devoir régler celui menant à Niels Nkounkou. Le latéral souhaite quitter le Forez, mais pour l'instant les dirigeants stéphanois ont repoussé toutes les offres pour le latéral. Francfort est très intéressé par le Français, mais Saint-Étienne demande 10M€, une somme que ne serait pas prête à mettre la formation allemande, pour le moment.