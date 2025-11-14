Transferts - Un gros joueur tout proche de l'OM : Le coup de théâtre !

Axel Cornic

Le mercato hivernal ouvrira ses portes dans seulement quelques semaines et du côté de l’Olympique de Marseille, un premier gros dossier prend déjà forme. La presse italienne a en effet annoncé que la Juventus souhaiterait recruter Pierre-Emile Højbjerg en janvier et pour cela elle serait même prêté a insérer dans le deal un certain Manuel Locatelli, que Roberto De Zerbi connaît très bien.

Après un été agité, l’hiver s’annonce déjà chaud à Marseille. Il devrait y avoir du mouvement au milieu de terrain, puisque L’Équipe nous a récemment appris qu’au moins une arrivée devrait avoir lieu dans ce secteur de jeu. Mais l’OM pourrait également perdre l’un de ses titulaires indiscutables, seulement quelques mois après le départ catastrophe d’Adrien Rabiot.

Un échange entre la Juve et l’OM ? Il s’agit de Pierre-Emile Højbjerg, qui selon les informations de La Gazzetta dello Sport serait dans le viseur de la Juventus. A Turin on serait à la recherche d’un regista et le Danois aurait le profil parfait, avec les Bianconeri qui seraient même prêts à sacrifier Manuel Locatelli pour l’arracher à l’OM. Pour rappel, l’Italien a côtoyé pendant des nombreuses années Roberto De Zerbi, du côté de Sassuolo.