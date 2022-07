Foot - Mercato

Transferts : Un gros feuilleton du mercato va prendre fin cette semaine

Publié le 13 juillet 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

Le FC Barcelone se battrait en coulisse avec le Bayern Munich et ce, depuis plusieurs semaines, afin de trouver un terrain d’entente pour le transfert de Robert Lewandowski. Et alors que le Polonais aurait déjà donné son accord au Barça pour un contrat de trois saisons, il semblerait que l’ultime offre du FC Barcelone fasse mouche auprès du club bavarois et que cette opération soit bouclée avant la fin de la semaine.

C’est même plus qu’un secret de polichinelle puisque le principal intéressé a fait part de ses envies d’ailleurs début juin. Lors du rassemblement avec la sélection polonaise, Robert Lewandowski affirmait avoir la ferme intention de quitter le Bayern Munich cet été, où il évolue depuis 2014, afin de se lancer un nouveau challenge ailleurs et particulièrement au FC Barcelone comme le nom du club culé est quotidiennement lié à Lewandowski. De quoi obliger le président d’honneur du Bayern Munich, à savoir Uli Hoeness, a expliqué que le FC Barcelone pourrait continuer de se fatiguer avec des offres, mais que l’attaquant resterait au Bayern jusqu’à la fin de son contrat en juin 2023.

À Barcelone, Robert Lewandowski est attendu

Pour autant, le FC Barcelone ne semble pas baisser les bras. En attestent la déclaration de son président Joan Laporta dernièrement. « Vous savez que nous avons fait une offre pour lui et nous attendons une réponse. Voyons si c'est positif. Nous apprécions l'effort du joueur ». Recrue hivernale du Barça , Ferran Torres s’est lui aussi exprimé sur l’éventuel transfert de Robert Lewandowski au Bayern Munich. « Nous savons que Lewandowski veut venir au Barça. Nous connaissons le joueur qu'il est et les buts qu'il a marqués ces dernières saisons. Voyons quel accord ils trouveront entre le Bayern et Barcelone ».

Lewandowski confiant pour son transfert au Barça… cette semaine !

De multiples offres ont été formulées par le FC Barcelone à destination du Bayern Munich afin de pouvoir boucler le transfert du Polonais. D’après les informations divulguées par Sky Deutschland , Robert Lewandowski commencerait à croire à une arrivée imminente au FC Barcelone. Le joueur et son entourage estimeraient que cette opération ne devrait plus mettre beaucoup de temps à se concrétiser et que son départ pour le Barça devrait avoir lieu d’ici la fin de la semaine.

Le Barça va dégainer une dernière offre à 50M€, le Bayern prêt à l’accepter ?