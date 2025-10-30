Transferts - Un buteur XXL à l'OL : La surprise en direct !

Amadou Diawara

A la peine au Real Madrid, Endrick a vu son nom être lié au PSG, puis à l'OM. Et aujourd'hui, c'est l'OL qui est associé au numéro 9 de la Maison-Blanche. En effet, les Gones aimeraient s'offrir les services d'Endrick pour combler le vide laissé par Malick Fofana, blessé gravement. Une rumeur qui surprend beaucoup Daniel Riolo.

Depuis le début de la saison 2025-2026, Endrick n'a pas eu une seule minute de jeu à se mettre sous la dent. Alors que Xabi Alonso ne compte pas vraiment sur lui, le buteur brésilien penserait à quitter le Real Madrid lors de ce mercato hivernal, et ce, sous la forme d'un prêt. Ce qui pourrait profiter à l'OL.

Real Madrid : Endrick va signer à l'OL ? Conscient de la situation d'Endrick, le PSG aurait identifié son profil. Mais ces dernières semaines, le nom du crack de 19 ans a surtout été lié à l'OM. Ce mercredi, une nouvelle bombe a été lâché dans la presse. En effet, l'OL aimerait voir Endrick pallier l'absence de Malick Fofana, qui s'est blessé gravement. Et heureusement pour les Gones, le numéro 9 du Real Madrid serait emballé par l'idée de migrer vers Lyon en janvier.