Transferts : Trahi, Messi ne digère pas !

Pierrick Levallet

Un gros coup de tonnerre a retenti sur le mercato lors de l'été 2021. En fin de contrat, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone pour signer au PSG. Désormais loin de la capitale française, l'Argentin n'aurait néanmoins toujours pas digéré son départ de la Catalogne. Il en voudrait encore à Joan Laporta, qu'il tiendrait en partie pour responsable de son transfert.

En 2021, un véritable coup de tonnerre retentissait sur le mercato. En fin de contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi avait quitté la Catalogne le coeur lourd pour signer au PSG. L’Argentin ne se sera d’ailleurs pas éternisé dans la capitale. Deux ans après son arrivée, La Pulga est partie comme elle est venue pour débarquer à l’Inter Miami.

Messi en veut encore à Laporta

Toutefois, les tensions avec Joan Laporta ne se seraient pas apaisées. Lionel Messi considérerait que le président du FC Barcelone est en partie responsable de son départ en 2021. Le champion du monde 2022 l’a d’ailleurs ignoré après la cérémonie du Ballon d’Or, alors que Joan Laporta voulait simplement prendre une photo avec lui.

Messi n'a toujours pas digéré son départ de Barcelone