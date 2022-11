Transferts : Ronaldo a reçu une offre stratosphérique, la réponse est connue

Thomas Bourseau

Officiellement libre de s’engager avec le club de son choix, Cristiano Ronaldo aimerait rejoindre le PSG ou Chelsea après Manchester United d’après la presse italienne. Et alors qu’une offre saoudienne lui a été soumise, la réponse tombera après le Mondial au Qatar.

Depuis une semaine jour pour jour à présent, Cristiano Ronaldo n’est officiellement plus un joueur de Manchester United. Certes, son contrat courrait jusqu’en juin prochain, mais en raison de différends irréconciliables entre les deux parties, une décision commune a été prise de mettre un terme à leur collaboration.

Cristiano Ronaldo rêve de deux destinations en Europe

Et maintenant ? La Gazzetta dello Sport a dernièrement fait savoir que la volonté première de Cristiano Ronaldo était d’arborer par la suite la tunique du PSG ou de Chelsea. Le choix du Portugais serait de continuer sa carrière en Europe et non pas de relever le challenge MLS ou celui d’un pays exotique et oriental.

