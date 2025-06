Transferts : Recalés par le PSG, ils vont signer au Paris FC ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grâce à sa belle saison, le Paris FC a gagné le droit d'apparaître en Ligue 1 la saison prochaine. Le club va donc évoluer à quelques mètres seulement du PSG, l'occasion pour eux de se confronter à du lourd. Mais les dirigeants souhaitent faire fructifier ce projet avec le temps sans se précipiter et à leur rythme en se concentrant essentiellement sur les alentours de la capitale.

Le PSG ne sera plus le seul club de la capitale à évoluer dans l'élite du championnat français la saison prochaine. Le Paris FC fera son grand retour et a de grandes ambitions pour d'abord y rester et ensuite s'y développer. Le club n'hésitera pas à piocher dans ceux qui n'ont pas pu briller avec le PSG pour se construire un effectif solide.

Le Paris FC pas en concurrence avec le PSG Au vu de la proximité des deux clubs, une belle rivalité pourrait animer le championnat de France prochainement. Mais le Paris FC n'a pas vraiment les mêmes objectifs que le PSG et il ne faudra pas se voir trop beau. La stratégie adoptée par la famille Arnault, qui a débarqué au club l'an dernier, semble bien réfléchie. « On n'est pas surpris puisqu'Antoine Arnault a annoncé la couleur dans une conférence de presse. C'est quand même l'une des plus grosses fortunes du monde, ils n'ont pas envie d'être pris pour des pigeons. Ils arrivent sur la pointe des pieds en disant 'on veut construire'. En opposition avec le PSG, pas dans la rivalité car il a dit qu'il était fan du PSG et que pour lui il n'y avait pas de concurrence » analyse Eric Di Meco dans le Super Moscato Show sur RMC.