Transferts : Recalé de toutes parts, Cristiano Ronaldo est moqué sur les réseaux

Publié le 18 juillet 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

Contractuellement engagé à Manchester United jusqu’en juin 2023, Cristiano Ronaldo n’a cependant toujours pas quitté les Red Devils malgré sa volonté grandement médiatisée d’aller voir ailleurs. Et alors que les portes des grands clubs se ferment une à une devant Ronaldo et son agent Jorge Mendes, la star de Manchester United a été moquée par le Spartak Moscou.

Le souhait de Cristiano Ronaldo est pourtant simple : quitter Manchester United dès cet été, soit à une année de l’expiration de son contrat, afin d’avoir la possibilité de se redonner une chance de remporter une sixième Ligue des champions. Trophée derrière Cristiano Ronaldo court depuis 2018 et son départ du Real Madrid pour la Juventus.

Ronaldo veut partir

Car en effet, Manchester United, de par ses résultats cette saison, n’a pas pu valider son ticket pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Et puis que le Portugais ait fait savoir en juin dernier à Sky Sports vouloir continuer à Manchester United pour y remporter des trophées la saison prochaine, Ronaldo aurait depuis changé d’avis, estimant d’après la presse anglaise que les Red Devils ne sont pas aussi bien armés que ses concurrents pour remporter des titres.

Le Bayern, le PSG et Chelsea recalent Cristiano Ronaldo

Ce serait la raison pour laquelle Cristiano Ronaldo voudrait plier bagage, mais pas pour déposer ses valises n’importe où. Le Portugais n’aurait qu’une seule envie : rejoindre un top club européen et dans sa short-list figureraient les équipes suivantes : le PSG, le Bayern Munich et Chelsea. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 13 juillet dernier et contrairement à ce que Le Parisien dévoilait quelques heures auparavant, les services de Ronaldo n’ont pas été proposés par son agent Jorge Mendes au PSG. Et d’ailleurs, l’opération Cristiano Ronaldo n’est pas d’actualité pour le moment au PSG. Même son de cloche à Chelsea qui, après une longue discussion entre le co-propriétaire Todd Boehly et l’entraîneur Thomas Tuchel, aurait pris la décision de clore le dossier Ronaldo. Pour ce qui est du Bayern Munich, son président du conseil d’administration Oliver Kahn, a publiquement mis un terme aux spéculations sur un transfert de Cristiano Ronaldo au Bayern Munich via une interview pour Sport BILD. « J'adore Cristiano Ronaldo, tout le monde sait que c'est un joueur fantastique. Mais chaque club à une certaine philosophie et je ne suis pas sûr que son arrivée soit un bon signal pour le Bayern et la Bundesliga si nous le signons maintenant ».

Pain again. But not for us this time. https://t.co/3ifQw7tIcl pic.twitter.com/6RO0nWzHts — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) July 16, 2022

