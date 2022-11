Transferts - Real Madrid : L'offre surprenante d'Ancelotti sur le mercato

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Marco Asensio a fait clairement savoir qu'il voulait prolonger avec son club, plutôt que de répondre à l'appel du FC Barcelone. Désireux de conserver son attaquant espagnol, Carlo Ancelotti lui aurait proposé un nouveau contrat, mais cette offre serait faible.

Après sept saisons de bons et loyaux services au Real Madrid, Marco Asensio pourrait très bientôt faire ses valises pour rejoindre un nouveau club. En fin de contrat le 30 juin avec le club merengue, l'international espagnol va partir à l'été 2023 s'il ne prolonge pas d'ici-là. Toutefois, Marco Asensio ne veut en aucun cas voir ce scénario se produire.

Asensio recale le Barça et veut prolonger à Madrid

Interrogé par El Chiringuito ce lundi, Marco Asensio a affirmé qu'il voulait signer un nouveau contrat avec le Real Madrid, et qu'il ne comptait pas du tout rejoindre le FC Barcelone. « Barcelone n’a jamais été une option. Je suis heureux au Real Madrid. Je me sens très bien... mais dans le futur on ne sait jamais. Ce n’était pas vrai que je considérais le Barça comme une option », a confié l'attaquant de 26 ans. Mais quelle est la position du Real Madrid ?

Le Real Madrid a formulé une offre basse à Asensio