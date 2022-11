Foot - Mercato - Real Madrid

Transferts - Real Madrid : Après l'échec Mbappé, Perez fait de grandes révélations sur le mercato

Publié le 10 novembre 2022 à 01h00

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après un dernier mercato estival marqué par son échec dans le dossier Kylian Mbappé, Florentino Perez a annoncé la couleur pour la suite. A l'image du recrutement d'Aurélien Tchouaméni ou encore d'Eduardo Camavinga, le président du Real Madrid voudrait mettre l'accent sur de jeunes joueurs à fort potentiel. Il faudra certainement attendre l'été prochain pour voir de nouvelles pépites débarquer au sein de la capitale espagnole.

Les plans du Real Madrid se sont écroulés. L'été dernier, il avait été décidé de miser quasi-exclusivement sur Kylian Mbappé, alors en fin de contrat avec le PSG. Un risque, qui ne s'est pas évéré payant puisque l'international français a fini par prolonger son contrat. Le Real Madrid a accueilli Antonio Rüdiger et Aurélien Tchouaméni durant l'intersaison, mais le bilan est forcément marqué par cet échec avec Mbappé.

Coupe du monde 2022 : L'énorme colère de Karim Benzema https://t.co/haHtgWR8DK pic.twitter.com/ZUPxUH6NZ0 — le10sport (@le10sport) November 9, 2022

« Tout le monde veut jouer au Real Madrid »

Au moment de commenter le mercato du Real Madrid, Florentino Perez a tenu à rassurer les supporters, précisant que le club restait attractif. « Tout le monde veut jouer au Real Madrid, convaincre quelqu'un n'est jamais un problème. Il y a une histoire, une structure, de bons salaires : tous les champions veulent jouer ici » a déclaré le dirigeant dans des propos rapportés par Tuttosport . Le président de la Casa Blanca ne le cache pas, il souhaite miser sur des jeunes joueurs en devenir.

« À présent, on mise davantage sur les jeunes »

« Que l'on recrute un Galactique ou que progresse un jeune de la Cantera, ça me donne la même satisfaction. Camavinga, par exemple. Il est arrivé à 18 ans, il progresse et il a toute une carrière devant lui (…) Le Real doit être un mélange de champions et de jeunes talents. À présent, on mise davantage sur les jeunes parce qu'il est plus difficile de recruter des champions. Les équipes ne veulent pas les vendre. C'est pour ça que nous avons des Vinicius, Rodrygo, Valverde, Militao, Camavinga, Tchouaméni... C'est beau de les voir aux côtés de Modric, Kroos … » a confié Perez.

Aucun mouvement attendu cet hiver